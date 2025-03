Encontre alguém que te faça rir, ame viajar e seja muito generoso. Esteja avisado, se eles são sagitarianos, eles podem prometer mais do que podem cumprir. Aqueles que nasceram entre 22 de novembro e 21 de dezembro podem se relacionar com este signo do zodíaco. O emoji de Sagitário mostra um quadrado com o signo do zodíaco de Sagitário em forma de seta no meio dele. Um sagitariano é conhecido por gostar de viagens, conversas filosóficas e atividades ao ar livre. Eles não são fãs de pessoas pegajosas e de muitos detalhes. Use este emoji ao falar sobre algo ou alguém que gosta de aventura, tem um lado engraçado e pode ser um pouco impaciente. Relaxa Clark. Você é um bebê impaciente de dezembro.♐

Copiar

Keywords: arqueiro, sagitário, signo de sagitário, zodíaco

Codepoints: 2650

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )