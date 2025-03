Leos são ferozes como um leão. Eles são criativos, apaixonados, generosos, mas também podem ser arrogantes, teimosos e egocêntricos. Este signo do zodíaco é para os nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto. O emoji de Leão mostra um quadrado roxo ou vermelho com um signo de Leão branco no meio. Os leoninos geralmente gostam de feriados, festas, atenção, coisas caras e não gostam de ser ignorados ou tratados como membros da realeza. Use este emoji ao descrever alguém que é legal, mas às vezes um pouco arrogante. Exemplo: Courtney precisa se acalmar. Seu lado arrogante está aparecendo.

