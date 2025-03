Um Aquário é conhecido por ser progressivo, original, temperamental e intransigente. Se o seu aniversário cai entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro, você pode se surpreender ao descobrir que possui algumas dessas características do zodíaco. O emoji Aquarius mostra um quadrado contendo um símbolo do zodíaco Aquarius, que é feito com duas linhas tortas que representam ondas. A cor do quadrado varia de acordo com o teclado emoji. A astrologia diz que um Aquário foge da expressão emocional. Outras características do zodíaco incluem ajudar os outros, lutar por causas, conversar intelectualmente. Use este emoji quando quiser falar sobre um aquariano ou alguém com qualidades semelhantes ao aquariano. Exemplo: Eu amo como ♒ são dedicados às causas.

Keywords: água, aquário, signo de aquário, zodíaco

Codepoints: 2652

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )