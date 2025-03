Tão forte quanto um carneiro, o signo do zodíaco de Áries refere-se aos nascidos entre 20 de março e 21 de abril. O emoji de Áries mostra um quadrado roxo ou vermelho com um signo branco do zodíaco de Áries no meio. De acordo com o horóscopo de Áries, eles são conhecidos por serem corajosos, determinados e confiantes, mas também impacientes, mal-humorados e temperamentais. Geralmente são líderes, gostam de desafios e não gostam de pessoas que não estão à sua altura. Use este emoji ao falar sobre alguém com essas características. Exemplo: Yolanda é tão ♈ Ela é tão mandona e mal-humorada.

Copiar

Keywords: áries, carneiro, signo de áries, zodíaco

Codepoints: 2648

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )