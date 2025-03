O emoji de signo masculino representa todas as coisas masculinas. É um mundo de Homens! Ou é? O signo masculino mostra o símbolo do gênero masculino, que é um círculo com uma seta inclinada para a direita anexada ao topo. O símbolo do gênero masculino é usado para identificar um homem. Use este emoji ao falar sobre qualquer coisa relacionada a um homem. Exemplo: Cheira a ♂ aqui. Quando foi a última vez que eles limparam este lugar?