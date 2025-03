Feliz Hanukkah! Quando a menorá sai, as férias estão aqui. O emoji da menorá mostra um quadrado com um símbolo branco de uma menorá no centro. A cor do quadrado varia de acordo com o teclado emoji. O emoji da menorá representa o símbolo do feriado judaico Hanukkah. Uma menorá tem 9 velas. A vela no centro é usada para acender as outras 8 velas a cada noite do feriado de 8 dias. Use este emoji ao falar sobre judaísmo, Hanukkah e feriados. Exemplo: Vamos na casa da sua tia acender o 🕎

Keywords: candelabro, castiçal, menorá, religião

Codepoints: 1F54E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )