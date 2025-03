Não se atreva a dizer uma palavra! O macaco que não fala mal é o emoji ideal se você estiver sem palavras ou jurar segredo! O emoji de fala sem maldade mostra um macaco marrom com as mãos bronzeadas cobrindo a boca, olhos e orelhas bem abertos. Este emoji faz parte dos três emojis de macacos sábios. O emoji de falar sem maldade também é conhecido como "Lwazaru" em um provérbio japonês, que significa "não diga". Use este emoji ao falar sobre confiança, lealdade e garantir que as informações secretas de alguém estejam seguras e protegidas. fora a sensação de choque, excitação ou falta de palavras Exemplo: OMG, eu não deveria dizer nada 🙊, mas Karen vai pedir Jeff em casamento.

Keywords: boca tapada, macaco, macaco com as mãos tapando a boca, macaco que não fala nada

Codepoints: 1F64A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )