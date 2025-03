O emoji de maçã verde retrata a popular variedade de maçã, Granny Smith. É uma fruta fácil de identificar, com casca verde ou amarela brilhante e sabor azedo distinto, em comparação com as maçãs Fuji ou Honey Crisp, que são doces açucaradas. As maçãs verdes são muito utilizadas em tortas e vão bem acompanhadas de mel, para acompanhar.

Keywords: fruta, maçã, verde

Codepoints: 1F34F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )