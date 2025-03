O emoji de mãos abertas mostra duas mãos de qualquer tom de pele com as palmas voltadas para fora e os polegares juntos em um gesto de abertura. Essas mãos podem significar que você está pronto para um abraço ou que aceita alguém do jeito que é, como quando seu amigo diz que não gosta de picles, mas você adora picles, e você fica tipo: “Eu te amo mesmo assim.”

Keywords: abertas, mão, mãos abertas, sinal, sinal de mãos abertas

Codepoints: 1F450

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )