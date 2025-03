Inspire profundamente e expire. Essa sensação de metal frio em seu peito vem do estetoscópio do médico. Este instrumento médico é usado por médicos e profissionais médicos para ouvir os sons produzidos pelo corpo. O emoji de estetoscópio mostra um estetoscópio tradicional com um pequeno ressonador em forma de disco e dois tubos conectados a fones de ouvido. Use este emoji ao falar sobre algo relacionado a medicina, saúde ou consultório médico. Exemplo: Não se esqueça, seu check-up anual é na quarta-feira

Keywords: coração, estetoscópio, medicina, médico

Codepoints: 1FA7A

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )