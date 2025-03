Essa bolsa é nova? É desenhista? Uma bolsa contém muitos itens valiosos e também pode valer muito dinheiro se for feita por um designer famoso. O emoji de bolsa mostra uma bolsa em forma de caixa com alças redondas. A cor da bolsa varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de bolsa é frequentemente associado a moda, bolsas de grife e dinheiro. Use este emoji ao falar sobre bolsas e moda. Exemplo: o 👜 da Laura vale o meu aluguel do mês.

Keywords: acessório, bolsa, bolsa de mão

Codepoints: 1F45C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )