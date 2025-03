Esse biquíni novo parece que você vai sair de férias. O emoji de biquíni mostra um biquíni de duas peças completo com um sutiã como a parte de cima e a parte de baixo estilo calcinha. A cor do biquíni varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de biquíni costuma ser usado para falar sobre férias, praias, piscinas, bronzeamento ou natação. Este emoji também é usado quando se fala sobre objetivos de condicionamento físico e como obter um corpo de biquíni. Use este emoji quando estiver pronto para relaxar e saborear margaritas nas férias na praia. Exemplo: Jill e Jane combinaram 👙 para o fim de semana na praia.

Keywords: biquíni, roupa, traje de banho

Codepoints: 1F459

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )