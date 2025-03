Você consegue enxergar sem óculos? Óculos, armações, como quer que você os chame, são usados por muitas pessoas para ajudar a esclarecer seus problemas de visão natural. Óculos de leitura, bifocais e até trifocais são amplamente usados para ajudar a corrigir a visão. O emoji de óculos mostra um par de óculos com armação. Use este emoji ao falar sobre a necessidade de enxergar com mais clareza ou se referir a alguém que usa óculos. Este emoji também pode ser usado quando se fala de um nerd. Exemplo: Acho que preciso comprar um novo 👓, estou tendo dificuldade para ler meu livro.

Keywords: acessório, óculos

Codepoints: 1F453

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )