Avez-vous déjà vu un magicien capable de léviter ? L'emoji en lévitation de la personne en costume a le pouvoir majestueux de flotter au-dessus du sol. L'emoji en lévitation de la personne en costume montre une personne en costume, des lunettes de soleil et un chapeau flottant au-dessus du sol avec une ombre en dessous. L'emoji vient dans différents tons de peau. Cet emoji est souvent associé à quelque chose de magique comme un magicien. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'un spectacle de magie, d'un magicien et d'une lévitation. Exemple : « J'aimerais pouvoir être comme un magicien et faire léviter ma voiture au-dessus de ce trafic. 🕴️"

Keywords: affaires, homme, homme d’affaires en lévitation

Codepoints: 1F574 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )