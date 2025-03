Com o toque da minha varinha de condão, tirarei este coelho da cartola. Os mágicos cativam o público com varinhas mágicas e as bruxas lançam feitiços com elas. O emoji de varinha mágica mostra uma varinha preta com pontas brancas cercadas por estrelas. A varinha mágica dá uma sensação de magia, truques e movimentos que não fazem sentido para quem não é mágico. Use este emoji ao falar sobre magia, feitiços, mágicos, shows de mágica, bruxas ou magos. Exemplo: preciso de um para transformar um sapo em marido.

Keywords: bruxa, magia, mago, varinha mágica

Codepoints: 1FA84

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )