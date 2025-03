Indo para o trabalho? Opte por pegar o trólebus. Esses ônibus de baixa emissão são alimentados por eletricidade dos fios aéreos. O emoji do trólebus mostra um carro estilo caixa com várias janelas, dois pneus e um cabo na parte superior. O estilo e a cor do emoji do trólebus variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de trólebus é frequentemente associado a transporte público, grandes cidades e viagens ecológicas. Use este emoji quando estiver indo para o seu próximo destino, mas não consegue encontrar a estação de trólebus. Exemplo: Sue você sabe onde fica a estação 🚎 mais próxima?

Keywords: bonde elétrico, ônibus, trólebus, veículo

Codepoints: 1F68E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )