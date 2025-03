Doce e carinhoso, mas um pouco nervoso e indeciso, o geminiano é alguém em quem você pode se apoiar quando precisa de um amigo. Este signo do zodíaco é para os nascidos entre 21 de maio e 21 de junho. O emoji de Gêmeos mostra um quadrado roxo ou vermelho com um signo de Gêmeos branco no meio. Use este emoji para descrever alguém ou algo que é gentil, carinhoso, curioso, adora música, livros e odeia ficar sozinho.

Exemplo: Sally é tão legal. Ela é libriana, mas age como uma ♊

Keywords: gêmeos, signo de gêmeos, zodíaco

Codepoints: 264A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )