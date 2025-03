Você é engenhoso, apaixonado e um pouco violento? Você pode ser um Escorpião. Se o seu aniversário cai entre 23 de outubro e 21 de novembro, você deve ler o horóscopo de Escorpião. O emoji de Escorpião mostra um quadrado contendo o símbolo do zodíaco de Escorpião, que é um “M” com uma seta saindo do lado direito. A cor do quadrado varia de acordo com o teclado emoji. De acordo com a astrologia, os escorpianos gostam de amigos de longa data e odeiam revelar segredos. Outras características do zodíaco incluem ser desconfiado, ciumento, apaixonado e teimoso. Use este emoji quando seu amigo teimoso não parar de enviar mensagens “É a temporada de Escorpião!!” para o seu telefone. Exemplo: o aniversário de Sam atrasou um dia. Ela nasceu em 22 de novembro, mas com certeza age como uma ♏

Keywords: escorpião, signo de escorpião, zodíaco

Codepoints: 264F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )