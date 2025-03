Capricornianos são responsáveis, disciplinados e oniscientes, pessoas que podem ser um pouco pessimistas. Seu gerente provavelmente é um capricórnio. Se o seu aniversário cai entre 22 de dezembro e 19 de janeiro, você pode se surpreender ao descobrir que possui algumas dessas características do zodíaco. O emoji de Capricórnio mostra um quadrado contendo o símbolo do zodíaco de Capricórnio, que é um “n” com um laço no final. A cor do quadrado varia de acordo com o teclado emoji. Enquanto um capricorniano pode ter autocontrole, a astrologia diz que eles podem ser implacáveis. Outras características do zodíaco incluem família amorosa, tradição, música e esperar o pior. Use este emoji quando quiser falar sobre alguém com qualidades de Capricórnio. Exemplo: Seu primo é o melhor ♑. Ela será uma ótima gerente, mas nunca trabalharei para ela.

Keywords: cabra, capricórnio, signo de capricórnio, zodíaco

Codepoints: 2651

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )