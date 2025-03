Fique confortável senhoras, mas torná-lo elegante. As sandálias são a escolha das fashionistas durante a primavera e o verão, quando está quente lá fora. O emoji de sandália feminina mostra um calçado estilo sandália aberta com salto médio. Use este emoji ao falar sobre calçados da moda, estilo de verão, moda praia e roupas femininas. Este emoji também pode ser usado para falar sobre o clima quente. Exemplo: Tracy embalou 10 pares de 👡 para esta viagem à praia.

Keywords: acessório, feminino, sandália feminina, sandálias

Codepoints: 1F461

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )