Vem cá me dar um grande abraço virtual! O emoji de rosto abraçado é um rosto sorridente com as duas mãos na parte inferior, bem abertas e prontas para abraçar. É um emoji, cheio de amor e carinho. É um gesto gentil e transmite uma sensação alegre. A mesma sensação que você tem quando vai na casa da sua avó e ela quer te dar um grande abraço. Exemplo: “Carol, estou muito animado para ver você e as crianças neste fim de semana 🤗.

Copiar

Keywords: abraço, mãos abraçando, rosto, rosto abraçando

Codepoints: 1F917

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )