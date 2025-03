É amor ou é amizade? O emoji de pessoas de mãos dadas pode ser uma expressão de romance ou apenas um símbolo para mostrar seu carinho por alguém. O emoji de pessoas de mãos dadas mostra duas pessoas de pé e de mãos dadas. Esses emojis vêm em diferentes combinações de gênero e tons de pele. O emoji de pessoas de mãos dadas pode ser usado por todos para expressar amor, independentemente da preferência sexual e expressão de gênero. Este emoji é uma escolha popular para aqueles que expressam orgulho hétero e LGBTQ. Use este emoji quando quiser expressar um sentimento de amor, companheirismo, relacionamento, amizade e cuidado. Exemplo “Brad vai se casar com John no sábado. Amor é amor 👬”

Keywords: casal, de mãos dadas, mão, pessoa, pessoas de mãos dadas, segurando

Codepoints: 1F9D1 200D 1F91D 200D 1F9D1

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )