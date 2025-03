Não significa não! A pessoa que gesticula sem emoji mostra uma pessoa com as mãos cruzadas no peito simbolizando uma rejeição ou a palavra não. Este emoji vem em diferentes tons de pele e gêneros. Use este emoji para dizer “de jeito nenhum”, “nem em um milhão de anos”, “não”, “errado” ou “bloqueado”. Este gesto dá a sensação de rejeitar ou negar a entrada de alguém. Este emoji pode dar uma impressão de hostilidade ou pode ser uma maneira divertida de bloquear algo. “Não, eu não vou lavar a louça mãe 🙅.

Keywords: gesto, mão, pessoa fazendo gesto de “não”, proibido

Codepoints: 1F645

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )