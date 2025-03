Se um bebê está chorando, ele pode estar com fome. Os bebês recém-nascidos obtêm seus nutrientes bebendo leite do seio da mãe ou uma fórmula de leite em pó. A pessoa que alimenta um emoji de bebê mostra uma mulher ou um homem segurando e alimentando um bebê com uma mamadeira. Este emoji vem em uma variedade de tons de pele e gêneros diferentes. Use este emoji para descrever um bebê recém-nascido, partes da paternidade, novas mães e cuidados infantis. Este emoji também é útil quando você está falando sobre algo relacionado à alimentação de um bebê, babá, uma mãe carinhosa, pai ou outro membro da família. Exemplo: John é um pai muito carinhoso, mas gostaria que ele me deixasse segurar mais o bebê!

Keywords: alimentando, bebê, neném, pessoa

Codepoints: 1F9D1 200D 1F37C

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )