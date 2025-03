Este pequeno símbolo pode parecer familiar se você já jogou o videogame dos invasores do espaço. Na verdade, é um monstro alienígena. O emoji de monstro alienígena mostra um personagem no estilo de videogame em pé com as mãos para cima e os olhos abertos. Este emoji está associado a videogames, alienígenas, espaço sideral e ficção científica. Use este emoji ao falar sobre videogames ou alienígenas. Exemplo: Freddie, quer ir ao fliperama hoje à noite? 👾

Keywords: monstro, monstro alienígena, ovni, rosto

Codepoints: 1F47E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )