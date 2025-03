O emoji do modo de vibração é um ícone quadrado que mostra um smartphone com linhas vibrantes em cada lado. Ele pode ser usado para informar a alguém que você está colocando o telefone no modo vibratório e não poderá ouvir mensagens de texto ou ao discutir a melhor etiqueta teatral para telefones celulares.

Keywords: celular, modo, modo vibratório, telefone

Codepoints: 1F4F3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )