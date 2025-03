O emoji de guias de favoritos mostra uma pilha de documentos com várias guias adesivas nas laterais e um canto dobrado no documento superior. Este emoji pode ser usado no contexto de material de escritório, ferramentas organizacionais e trabalho administrativo ocupado.

Keywords: marcador, marcador de página, marcadores de página, marcar

Codepoints: 1F4D1

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )