Indo para a piscina para dar umas braçadas? Um maiô de uma peça é uma ótima opção para mulheres que querem ficar cobertas e apoiadas. O emoji de maiô de uma peça mostra um maiô estilo collant feminino. A cor do maiô varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de maiô de uma peça é frequentemente usado quando se fala sobre piscina, praia, oceano, férias, aulas de natação, equipe de natação ou qualquer outra coisa relacionada à natação. Um maiô de peça única oferece cobertura total e não mostra nenhuma pele ao redor da área do tronco. Use este emoji quando estiver pronto para ir à praia ou nadar. Exemplo: Linda comprou um novo 🩱 para nossa viagem de meninas.

Keywords: maiô, roupa de banho

Codepoints: 1FA71

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )