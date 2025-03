O mal se foi! Cubra seus olhos para que você não possa ver nenhum mal. O emoji de macaco que não vê o mal mostra um macaco marrom com mãos bronzeadas cobrindo os olhos e uma boca sorridente entreaberta. Este emoji é apenas um dos três emojis de macacos sábios. O macaco que não vê o mal também é conhecido como "Mizaru" em um provérbio japonês, que significa "não vê". Use este emoji para expressar os sentimentos de surpresa, empolgação, descrença, constrangimento, algo engraçado ou como resposta a algo inapropriado. Também é usado para expressar o movimento do jogo “peak-a-boo” que costuma ser jogado com bebês. Exemplo: “Eu caí da cadeira hoje e foi constrangedor 🙈”

Keywords: macaco, macaco com olhos tapados, macaco que não vê nada, olhos tapados

Codepoints: 1F648

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )