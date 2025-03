Este emoji apresenta um par de óculos de snorkel ou mergulho e um tubo de respiração e bocal. Ideal para mergulhar com snorkel para conferir um recife ou a vida marinha local, este é um emoji perfeito se você estiver saindo para uma escapadela no oceano ou apenas quiser estar no mar.

Keywords: máscara de mergulho, mergulhador, mergulho, scuba, snorkeling

Codepoints: 1F93F

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )