Dirigiu-se ao escritório para pegar um documento importante? Você provavelmente precisará de uma chave para o arquivo. O emoji do arquivo é usado para simbolizar uma peça comum de mobiliário de escritório: o arquivo. O emoji do arquivo mostra um arquivo quadrado de metal, com duas gavetas, puxadores e porta-etiquetas. O estilo do emoji varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de arquivo é comumente usado em conversas sobre trabalho de escritório e, mais explicitamente, conversas sobre arquivamento de documentos digitais ou em papel. Exemplo: “Sam, não se esqueça de colocar os documentos importantes no 🗄️ depois da reunião de hoje!”

Keywords: arquivo, escritório, gabinete, gavetas, gavetas de escritório

Codepoints: 1F5C4 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )