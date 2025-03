Se estiver um raio lá fora, não fique perto de um poste, você pode ser atingido por um raio. O emoji de nuvem com relâmpagos e chuva mostra uma nuvem branca com gotas de chuva azuis e um raio amarelo saindo do fundo da nuvem. Este emoji é frequentemente associado a tempestades, condições climáticas perigosas e raios. Use este emoji se precisar avisar alguém sobre uma tempestade perigosa se aproximando. Exemplo: Mãe, talvez você não queira dirigir muito hoje, um ⛈ ruim está chegando.

Copiar

Keywords: chuva, chuva com trovão, clima, nuvem, trovão

Codepoints: 26C8 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )