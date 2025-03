Si hay rayos afuera, no se pare junto a un poste, podría ser alcanzado por un rayo. El emoji de nube con relámpagos y lluvia muestra una nube blanca con gotas de lluvia azules y un relámpago amarillo que sale del fondo de la nube. Este emoji a menudo se asocia con tormentas, condiciones climáticas peligrosas y relámpagos. Use este emoji si necesita advertir a alguien sobre la proximidad de una tormenta peligrosa. Ejemplo: Mamá, es posible que no quieras conducir mucho hoy, se avecina un mal ⛈.

Keywords: lluvia, nube, nube con rayo y lluvia, trueno

Codepoints: 26C8 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )