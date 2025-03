Tire uma foto e não se esqueça de sorrir. O emoji da câmera é usado para falar sobre tirar fotos. O emoji da câmera mostra um pequeno ponto retangular e filma a câmera com uma lente redonda. A cor e o estilo do emoji da câmera variam de acordo com o teclado emoji. O emoji da câmera é frequentemente associado a fotos, retratos e fotografias. Use este emoji se estiver falando sobre tirar fotos ou precisar que alguém tire uma foto para você. Exemplo: Jimmy está na escola 📷 hoje às 18h. Use azul!

Keywords: câmera, vídeo

Codepoints: 1F4F7

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )