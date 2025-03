O emoji do bolo de aniversário varia em sabores entre os programas, mas sempre apresenta as velas cerimoniais no topo. Faça um desejo e sopre-os se for seu aniversário! Ou envie este emoji para alguém em sua vida que faz aniversário hoje. Eles ficarão gratos pelo bolo virtual que os salva de qualquer risco de incêndio.

Keywords: aniversário, bolo, bolo de aniversário, comemoração

Codepoints: 1F382

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )