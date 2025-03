O emoji de bolinho mostra o tradicional bolso de massa asiática, frito ou selado em óleo, com bordas apertadas e uma deliciosa mistura de carne e vegetais no interior. O emoji de bolinho de massa é perfeito para conversar sobre os pratos asiáticos favoritos ou quando você se sente tão quentinho e aconchegado quanto um bolinho cozido no vapor.

Keywords: asiático, bolinho, chinês, dumpling, empanada

Codepoints: 1F95F

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )