Este instrumento do século XIX não é fácil de aprender. É uma caixa de aperto (aerofones de palheta livres acionados por fole de mão) cheia de ar e teclas de piano. Não é um instrumento pequeno, mas tão grande que requer todo o seu corpo para tocá-lo. O emoji de acordeão mostra um acordo tradicional com as teclas abertas. O acordeon tem um som lindo e único quando tocado corretamente. Use este emoji ao falar sobre o acordeão, algo antigo ou algo que pode ser um pouco difícil de aprender. Exemplo: Brenda quer aprender a tocar 🪗 Espero que ela tenha uma sala com isolamento acústico para praticar .

Copiar

Keywords: acordeão, concertina, sanfona

Codepoints: 1FA97

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )