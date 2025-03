Está começando a se parecer muito com o Natal. O emoji da árvore de Natal simboliza um feriado cristão importante. O emoji da árvore de Natal mostra uma árvore verde decorada com luzes de Natal e uma estrela no topo. Use este emoji ao falar sobre Natal, férias, reuniões familiares, Papai Noel, presentes e alegria. O Natal geralmente transmite um sentimento de felicidade, família e alegria, então este emoji se encaixa nesses sentimentos. Exemplo: Falta apenas um mês para o Natal. Pai, quando vamos decorar o 🎄

Keywords: árvore, árvore de natal, comemoração

Codepoints: 1F384

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )