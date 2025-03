Saiu em seu trajeto diário ou apenas visitando uma cidade? Suba no bonde para chegar ao seu próximo destino na cidade. O emoji de vagão ferroviário mostra um vagão de transporte retangular com janelas. O emoji de vagão ferroviário lembra opções de transporte público como trens, bondes e bondes. Embora esta seja uma escolha popular para passageiros diários em uma cidade grande, um bonde também é uma opção divertida para os turistas usarem quando se dirigem ao seu destino. Também é geralmente um método de transporte acessível. Use o emoji de vagão ferroviário ao falar sobre transporte público, trens, viagens, deslocamentos diários e preços de passagens. Exemplo: Ben disse que a cidade está aumentando os preços 🚃 em $ 2 no final do mês.

Keywords: bonde elétrico, elétrico, ferroviário, trem elétrico, trólebus, vagão de trem, vagão ferroviário, veículo

Codepoints: 1F683

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )