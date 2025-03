Por favor, divida os cookies e compartilhe-os com seus amigos. O emoji de divisão mostra o símbolo da divisão matemática, que é um retângulo fino entre dois pequenos pontos. Este emoji é usado para falar sobre problemas de matemática e cálculos. Também pode ser usado para se referir a uma situação de divisão ou conflito. Exemplo: Sally, você pode me ajudar com o plano de aula. As crianças estão prontas para aprender ➗ na próxima semana.

Copiar

Keywords: ÷, divisão, matemática, símbolo de divisão, sinal

Codepoints: 2797

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )