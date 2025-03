Um símbolo médico é representado neste emoji e geralmente mostrado com um fundo roxo. Todas as plataformas mostram esse emoji com a cobra enrolada no mastro. O emoji do símbolo médico pode ser usado em combinação com o emoji da ambulância para mostrar uma emergência médica. Também pode ser usado sozinho para fazer referência a medicamentos.

Keywords: bastão de asclépio, esculápio, medicina, símbolo, símbolo da medicina

Codepoints: 2695 FE0F

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 4.0 )