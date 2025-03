Piadas em você se você receber isso em sua caixa de entrada. O emoji de palhaço simboliza algo parecido com um palhaço ou alguém que fez algo tolo para se parecer com um palhaço. Também pode ser enviado para descrever algo engraçado ou um palhaço real. Geralmente é usado mais no sentido de “tolo”, “curinga” ou “bobo”. Também poderia ser usado para se assemelhar a um circo. Exemplo: “Brad é um 🤡. Não acredito que ele contou aquelas piadas horríveis no jantar”

Keywords: palhaço, rosto, rosto de palhaço

Codepoints: 1F921

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )