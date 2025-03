O emoji de retirada de bagagem é um ícone quadrado com uma mala branca no centro e se refere à área do aeroporto onde você retira sua bagagem após um voo. Use-o literalmente ou quando um amigo está ficando muito emocionado com alguma coisa e você pensa: “Ok, você precisa reivindicar toda essa bagagem”.

