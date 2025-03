Um príncipe é o filho real do rei. Este emoji é digno de sua majestade real e do monarca. O emoji do príncipe mostra uma pessoa usando uma coroa real coberta de joias. Este emoji vem em diferentes tons de pele. O emoji do príncipe está associado à família real, um monarca, poder, riqueza e um reino. Use este emoji ao falar sobre algo ou alguém que é real. Exemplo: Se eu beijar um sapo, ele vai virar mesmo um 🤴

Keywords: príncipe

Codepoints: 1F934

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )