Estou aqui! O emoji da pessoa levantando a mão é um símbolo para chamar a atenção ou pedir permissão. O emoji de pessoa levantando a mão mostra uma pessoa sorridente com a mão levantada. Este emoji vem em diferentes gêneros e tons de pele. Use este emoji quando estiver tentando chamar a atenção de alguém, quando souber a resposta para uma pergunta, quando concordar com algo ou se estiver pedindo permissão para fazer algo. Exemplo: Eu sei a resposta! Me pegue. 🙋

Keywords: feliz, gesto, levantando a mão, pessoa, pessoa levantando a mão

Codepoints: 1F64B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )