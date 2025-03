Quando o sol se põe, significa que o dia está chegando ao fim. O emoji do pôr do sol é relaxante. O emoji do pôr do sol mostra o sol brilhando no céu com uma tonalidade laranja, significando o pôr do sol. Esse emoji costuma ser associado ao pôr do sol, ao final do dia ou a cenários românticos. Use o emoji do pôr do sol ao falar sobre o pôr do sol, algo relaxante, um cenário romântico ou o final do dia. Exemplo: Drew está me levando ao rio para tomar vinho durante o 🌇

Keywords: anoitecer, pôr do sol, pôr do sol sobre prédios, prédio

Codepoints: 1F307

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )