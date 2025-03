O emoji de pão sírio recheado mostra uma variedade de vegetais e queijos recheados em um pão - mais parecido com naan ou pita pocket. Use este emoji quando alguém perguntar sobre receitas fáceis para a hora do almoço para você ou para a lancheira de seus filhos.

Keywords: comida, kebab, pão, pão recheado, recheio, wrap

Codepoints: 1F959

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )