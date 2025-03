Precisa de instruções para sua próxima viagem? Tente usar um mapa-múndi. Embora a maior parte do mundo atual agora use um mapa digital ou GPS para obter direções, um mapa-múndi pode fornecer um layout completo do mundo. O emoji do mapa mundi mostra um mapa dobrável do mundo. Use este emoji ao falar sobre viagens, o mundo, algo global, internacional ou um país específico. O emoji do mapa-múndi transmite a sensação de viagem e aventura. Este mapa também pode ser emparelhado com um emoji de professor para representar uma aula de geografia. Exemplo: Dave está sempre viajando pelo 🗺

Keywords: geografia, mapa, mapa-múndi, mundo

Codepoints: 1F5FA FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )