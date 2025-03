Você já queimou a boca enquanto comia uma tigela fumegante de macarrão ramen? O emoji da tigela fumegante mostra uma tigela cheia de macarrão e um par de pauzinhos puxando um macarrão da tigela. O estilo do emoji varia de acordo com o teclado emoji. Este emoji representa pratos de macarrão asiáticos como o Ramen de estilo japonês. Use este emoji quando estiver com fome e quiser comer uma tigela fumegante de macarrão. Este emoji é frequentemente associado à culinária asiática, sopas de macarrão e fome. Exemplo: Podemos fazer uma votação no chat em grupo? Benny e eu queremos 🍜 para o almoço

Keywords: lámen, ramen, tigela

Codepoints: 1F35C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )