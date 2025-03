Esses emojis de relógio podem ser usados para representar qualquer hora do dia, do meio-dia à meia-noite, em incrementos de meia hora. Os emojis de relógio são relógios analógicos com ponteiro das horas e ponteiro dos minutos. Alguns dos detalhes estilísticos dos relógios variam de acordo com o fornecedor. Por exemplo, os emojis de relógio do Facebook apresentam ponteiros coloridos e gradações ao redor da borda do mostrador do relógio. Os emojis de relógio da Apple mostram um mostrador de relógio minimalista com ponteiros prateados. Os emojis de relógio são adequados para discutir horários de reuniões, compromissos e fazer planos. Esses emojis também podem ser usados de forma mais poética, para ilustrar a passagem dos momentos fugazes da vida.